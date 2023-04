കാമുകനെ മർദിച്ച്​ വഴിയിലുപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ർ​ക്ക​ല: പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച കാ​മു​ക​നെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ മ​ർ​ദി​ച്ച്​ വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി ല​ക്ഷ്മി​പ്രി​യ​യും പു​തി​യ കാ​മു​ക​നും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. എ​റ​ണാ​കു​ളം ത​മ്മ​ന​ത്തു​വെ​ച്ചാ​ണ് കാ​ർ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ൽ കാ​ർ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും കാ​ർ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു ക​ട​ന്നെ​ന്നും അ​യി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. വാ​ഹ​നം പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ റി​ക്ക​വ​റി വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം​ത​ന്നെ കാ​ർ അ​യി​രൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The accused in the incident who attacked boyfriend and left him on the road met with an accident