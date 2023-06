പെട്രോൾ വാങ്ങി നൽകിയില്ല; യുവാക്കളെ കുത്തിയ സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ർ​ക്ക​ല:​പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ കു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച സു​ഹൃ​ത്ത് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വ​ർ​ക്ക​ല കോ​ട്ടു​മൂ​ല വി​ള​യി​ൽ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​സീം (33) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ചെ​റു​ന്നി​യൂ​ർ കാ​റാ​ത്ത​ല മ​ണി​ഭ​വ​ന​ത്തി​ൽ കൈ​ലാ​സ് നാ​ഥി (23) നാ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​തി​നൊ​ന്നോ​ടെ വ​ർ​ക്ക​ല ടൗ​ണി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം . മ​ദ്യ ല​ഹ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​സീം ബൈ​ക്കി​ന്റെ പെ​ട്രോ​ൾ തീ​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ർ​ക്ക​ല ക്ഷേ​ത്രം റോ​ഡി​ൽ ന​ട​യ്ക്കാ​മു​ക്കി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ അ​ഖി​ലും കൈ​ലാ​സ് നാ​ഥും ബൈ​ക്കി​ൽ അ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത​​ത്രെ. അ​ഖി​ലി​നെ വി​ളി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ അ​സീ പെ​ട്രോ​ൾ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ഖി​ൽ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ൽ വാ​ക്കേ​റ്റ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് ക​യ്യാ​ങ്ക​ളി​യു​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് അ​സീം പേ​നാ​ക​ത്തി കൊ​ണ്ട് കൈ​ലാ​സ് നാ​ഥി​ന്റെ ത​ല​യ്ക്ക് കു​ത്തി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​സീ​മി​നെ രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ന്നെ പി​ടി​കൂ​ടി. കൃ​ത്യം ന​ട​ന്ന​യി​ട​ത്ത് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. കോ​ട​തി പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

Show Full Article

News Summary -

Petrol was not bought and given-The friend who stabbed the youth was arrested