ബാറിലെ അടിപിടി: പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സു​നി​ല്‍, സ​ഞ്ജു By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ: ബാ​റി​ലെ അ​ടി​പി​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​ര​മ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടു​പേ​രെ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ എ​സ്.​ഐ അ​രു​ണ്‍കു​മാ​ര്‍, സി.​പി.​ഒ ഷാ​ബു എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11നാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​ന്നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ആ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പേ​ട്ട ഹൗ​സ് ന​മ്പ​ര്‍ 146ല്‍ ​സ​ഞ്ജു (36), പേ​ട്ട പെ​രു​ന്താ​ന്നി മു​രു​ക ഭ​വ​നി​ല്‍ ക​ണ്ണാ​ടി സു​നി​ല്‍ എ​ന്ന സു​നി​ല്‍ (33) എ​ന്നി​വ​രെ വ​ഞ്ചി​യൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്തു. സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ ബാ​റി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍ അ​ടി​പി​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ​ക്ക് വ​ല​തു കൈ​യി​ലെ ത​ള്ള​വി​ര​ലി​ന് പൊ​ട്ട​ലേ​റ്റു. ഷാ​ബു​വി​നും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ക്കു​ണ്ട്. ഇ​വ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. പ്ര​തി​ക​ള്‍ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ല്‍ക്കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണെ​ന്നു പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

Show Full Article

News Summary -

conflict in the bar-The accused who attacked the police were arrested