ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ ബസുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 31 പേർക്ക്​ പരിക്ക്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്, ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ബ​സ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 31 പേ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന്​ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ അ​പ​ക​ടം. കെ.​എ​സ്.​​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ ബ​സും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് പ​തി​നാ​ല് പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ഈ ​അ​പ​ക​ട​ത്തി​​ലെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ കാ​ലി​നാ​ണ്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം റോ​ഡി​ൽ വാ​ളി​ക്കോ​ടി​ന് സ​മീ​പം വി.​ഐ.​പി​യി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.30 ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​പ​ക​ടം. 17 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു.

ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന്​ പാ​റ​ശ്ശാ​ല ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വി.​എ​സ്.​എ​സ്.​സി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പോ​യ ബ​സും പാ​റ​ശ്ശാ​ല ഡി​പ്പോ​യി​ൽ നി​ന്നും കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ബ​സു​മാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും മു​ൻ​വ​ശം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡ്രൈ​വ​ർ ചെ​ങ്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി അ​നി​ൽ, വി.​എ​സ്.​​എ​സ്.​​സി ബ​സി​ന്‍റെ ൈഡ്ര​വ​ർ സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഏ​ഴ്പേ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രെ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​ഴ​യും റോ​ഡി​ലെ വ​ള​വു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷാ​ യൂ​നി​റ്റി​ന്‍റെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഒ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര പൊ​ലീ​സി​ന്‍റേ​യും സം​യു​ക്ത നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ടു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച് വി​ട്ട​ത് സ്​​കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​ക്കി. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന്​ പൊ​ന്മു​ടി​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ബ​സും പാ​ലോ​ട് നി​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ഇ​ടി​ച്ച അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ആ​രു​െ​ട​യും പ​രി​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മ​ല്ല. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ 16 പേ​രെ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും ഒ​രാ​ളെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. തൊ​ളി​ക്കോ​ട് പി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​സി യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ ലു​ബീ​ന(43)​യെ​യാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു ബ​സി​ന്റെ​യും മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ ഗ്ലാ​സു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ മു​ഖം മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചും നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ചെ​ത്​​തി​രു​ന്ന​വ​ർ തെ​റി​ച്ചു വീ​ണു​മാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ൽ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​വ​ർ: ച​ന്ദ്ര​ൻ (68)-കോ​ട്ട​യം, ഷൈ​നി (34) മ​ണ​ക്കാ​ട്, ഷീ​ബ (44) തോ​ട്ടു​മു​ക്ക്, അ​ൽ​ഫ ഫാ​ത്തി​മ (18) കാ​യ്പാ​ടി, ഉ​ഷ (51) പ​ഴ​കു​റ്റി, അം​ബി​ക (59) ആ​ൾ സെ​യി​ന്റ്സ്, ജ​യ​ശ്രീ (57)ക​വ​ടി​യാ​ർ, അ​ജി​ത​കു​മാ​രി (63) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ശ്രീ​ജ(31) വേ​ങ്ക​വി​ള, ബാ​ബു (55) വേ​റ്റി​നാ​ട്, ദി​നേ​ശ് കു​മാ​ർ (50) ആ​നാ​ട്, പ്ര​മി​ത (49) എ​ട്ടാം ക​ല്ല്, സു​നി​ത (44) പു​തു​കു​ള​ങ്ങ​ര, അ​ലി​യാ​ര് കു​ഞ്ഞ്​ (70) പ​ത്താം ക​ല്ല്, ശ്രീ​മ​തി (55) ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം, ഹ​രി​കു​മാ​ർ (41) പ​ന​വൂ​ർ. Show Full Article

News Summary -

Buses collide at two places in the district; 31 people were injured