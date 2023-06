രണ്ടുപേരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മൂന്നാം പ്രതി പിടിയില്‍

cancel camera_alt സു​രാ​ജ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ പൂ​ന്തു​റ: മു​ട്ട​ത്ത​റ പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പി​നു സ​മീ​പം പ​ഴ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. മു​ട്ട​ത്ത​റ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ വ​ടു​വ​ത്ത് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നു​സ​മീ​പം ടി.​സി -61 /127ല്‍ ​സൂ​ര്യ ഭ​വ​നി​ല്‍ അ​പ്പു എ​ന്ന സു​രാ​ജാ​ണ് (30) അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30ഓ​ടു​കൂ​ടി മു​ട്ട​ത്ത​റ പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​ത്ത് പ​ഴ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ആ​ളു​ടെ വ​ണ്ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന് സം​ഘം ചേ​ര്‍ന്നെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍ പ​ഴം എ​ടു​ത്ത​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ഴ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ര​നെ​യും അ​യാ​ളു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും പ്ര​തി​ക​ള്‍ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തു​ക​യും മാ​ര്‍ദി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ടി​യി​ലാ​യ സു​രാ​ജി​നെ​തി​രെ പൂ​ന്തു​റ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ക്രി​മി​ന​ല്‍ കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​യാ​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

The third accused was arrested in the case of assaulting two people