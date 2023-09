cancel camera_alt പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി മീ​റ്റ​ര്‍ ബോ​ക്‌​സി​ല്‍ പേ​പ്പ​റു​ക​ള്‍ കു​ത്തി ക​ത്തി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​റ​ശ്ശാ​ല: പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​നു​നേ​രെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ ആ​ക്ര​മ​ണം. വൈ​ദ്യു​തി മീ​റ്റ​ര്‍ ബോ​ക്‌​സി​നു​ള്ളി​ല്‍ പേ​പ്പ​റു​ക​ള്‍ കു​ത്തി​ത്തി​രു​കി​യ​ശേ​ഷം ക​ത്തി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍. മീ​റ്റ​ര്‍ റീ​ഡി​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ് ഇ​ത്​ ക​ണ്ട​ത്. സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫ്ല​ക്‌​സ് ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫി​സ് ചു​വ​രി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ത്ത് തീ​യി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഓ​ഫി​സ് ജ​ന​ല്‍ പാ​ളി പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും കു​ടി​വെ​ള്ള ടാ​പ്പ് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​റ​ശ്ശാ​ല ​പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ജ​ന​ല്‍ വാ​തി​ല്‍ പൊ​ളി​ച്ച​ത്​ ഓ​ഫി​സ് ഫ​യ​ലു​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ണോ എ​ന്ന്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.​ 2020ലാ​ണ്​ പ​ര​ശു​വ​യ്ക്ക​ല്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ട് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

Attack on Village Office; Paper was put in the meter box and burnt