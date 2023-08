cancel camera_alt ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ ടി​ന്‍ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഇ​ട്ട മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്: നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ടി​ന്‍ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ കാ​റ്റി​ല്‍ പ​റ​ന്നു വീ​ണ് അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്റെ മു​റി​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലെ ഷീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ കാ​റ്റി​ല്‍ ഇ​ള​കി​പ്പ​റ​ന്ന​ത്. വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം ചോ​ര്‍ന്നൊ​ലി​ക്കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ല​വാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ ടി​ന്‍ഷീ​റ്റ് മേ​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ഷീ​റ്റി​ട്ട​തി​നാ​ല്‍ അ​ധി​കം താ​മ​സി​യാ​തെ ത​ന്നെ ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ കാ​റ്റി​ല്‍ ഇ​ള​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​വും നി​ര​വ​ധി രോ​ഗി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സൂ​പ്ര​ണ്ട് ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രും നി​ല്‍ക്കെ​യാ​ണ് ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ ഇ​ള​കി​വീ​ണ​ത്.

ഉ​ട​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ത്തി ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ക​യും ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ പ​റ​ന്നു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​യി ക​യ​റു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കെ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഷീ​റ്റു​ക​ള്‍ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് രോ​ഗി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് രോ​ഗി​ക​ളും കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രും പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

Sheets on the roof of the Nedumangad district hospital are causing danger