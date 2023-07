ലോറി ഇടിച്ച്​ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ചുകയറി കുടുങ്ങി

cancel camera_alt ടി​പ്പ​ർ ഇ​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡി​വൈ​ഡ​റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​വ​ളം: ബൈ​പാ​സി​ൽ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി കാ​റി​ന് പി​റ​കി​ലി​ടി​ച്ച് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട കാ​ർ ഡി​വൈ​ഡ​റി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി കു​ടു​ങ്ങി. കാ​റി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ത​ക്ക​ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കു​ടും​ബം ഭാ​ഗ്യം കൊ​ണ്ട് നി​സാ​ര പ​രി​ക്കു​ക​ളോ​ടെ​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ക്ക​ല സ്വ​ദേ​ശി നാ​സ​ർ, മ​ക്ക​ളാ​യ റൂ​ഫീ​ന ഫാ​ത്തി​മ, മ​ക​ൻ ദൂ​ഫി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് നി​സാ​ര പ​രു​ക്കു​ക​ളോ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് 6.30 ഓ​ടെ കോ​വ​ളം- തി​രു​വ​ല്ലം ബൈ​പ്പാ​സി​ൽ വെ​ള​ളാ​ർ ജം​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. കോ​വ​ളം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ല്ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രേ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​ത്. വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് ക​ല്ല് എ​ത്തി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യ ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി മു​ന്നി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​റി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ കാ​ർ നി​യ​ന്ത്ര​ണം തെ​റ്റി ഡി​വൈ​ഡ​റി​ൽ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് കോ​വ​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി ഗ​താ​ഗ​തം പു​ന:​സ്ഥാ​പി​ച്ചു. Show Full Article

The lorry hit the car which went out of control and rammed into the divider and got stuck