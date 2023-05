cancel camera_alt സ്ലാബിൽ കുടുങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയുടെ കാൽ ഫയർഫോഴ്​സ്​ സ്ലാബ്​ മുറിച്ച്​ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​വ​ളം: ബീ​ച്ച് കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ പ​ത്ത് വ​യ​സു​കാ​രി​യു​ടെ കാ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ സ്ലാ​ബി​നി​ട​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തു നി​ന്നെ​ത്തി​യ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ഏ​റെ​നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ര​ക്ഷി​ച്ചു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​യെ വി​ഴി​ഞ്ഞം സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് തെ​ക്കെ കു​ന്ന​ത്തു​വി​ളാ​കം വീ​ട്ടി​ൽ ഗ​ണേ​ഷി​ന്റെ മ​ക​ൾ അ​നാ​മി​ക​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴോ​ടെ ബീ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പം ലൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് റോ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. എ​തി​രെ വ​ന്ന വാ​ഹ​നം ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ പി​റ​കി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ കു​ട്ടി​യു​ടെ വ​ല​തു​കാ​ൽ ഓ​ട​യു​ടെ സ്ലാ​ബി​നി​ട​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ന്ന് കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ കാ​ല് പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഒ​ടു​വി​ൽ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഴി​ഞ്ഞം യൂ​നി​റ്റി​ലെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫീ​സ​ർ ഏം​ഗ​ൽ​സ്, ഫ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ അ​നീ​ഷ് എ​സ്. ബി, ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷി​ജു, ഷി​ബി, പ്ര​ദീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. വേ​ദ​നി​ച്ച് നി​ല​വി​ളി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന കു​ട്ടി​യെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഹൈ​ഡ്രോ​ളി​ക് ക​ട്ട​ർ, ക​മ്പി​പ്പാ​ര എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സ്ലാ​ബ്​ ഇ​ള​ക്കി മാ​റ്റി. സ്ലാ​ബു​ക​ൾ ടാ​റി​ട്ട് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു ത​ട​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​താ​യി ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ വി​ഴി​ഞ്ഞ​ത്തെ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം കോ​വ​ളം ബീ​ച്ച് കാ​ണാ​ൻ വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി. Show Full Article

Ten-year-old girl's leg stuck between slabs; The fire force came to the rescue