യുവതി ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 15ാം നാ​ള്‍ യു​വ​തി​യെ ഭ​ർ​തൃ​ഗൃ​ഹ​ത്തി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​ന​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്. പ​ന്നി​യോ​ട് ത​ണ്ണി​ച്ചാം​കു​ഴി സോ​ന ഭ​വ​നി​ൽ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ- ഷൈ​ല​ജ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളും ക​ല്ലാ​മം ഷി​ബി​ൻ ഭ​വ​നി​ൽ വി​പി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ സോ​ന​യെ​യാ​ണ് (22) തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള മു​റി​വു​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യതാ​യും കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തൂ​ങ്ങി മ​ര​ണം ആ​ണെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ജൂ​ൺ 19നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​രു​ടെ വി​വാ​ഹം. വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച തി​ക​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സോ​ന​യു​ടെ മ​ര​ണം. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് വി​ട്ട​യ​ച്ച വി​പി​നി​നെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ അ​യ​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ​യും രാ​സ​പ​രി​ശോ​ധ​നയു​ടെ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നാ​കൂ എ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

News Summary -

The police said that there is no mystery in the incident where the young woman hanged herself in her husband's house