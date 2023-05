cancel camera_alt കു​ത്തേ​റ്റ വി​ജ​യ​ൻ, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട: വ​യോ​ധി​ക​ൻ ര​ണ്ടു​പേ​രെ ക​ത്രി​ക​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി പ​രി​ക്കേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. പൂ​വ​ച്ച​ൽ കാ​പ്പി​ക്കാ​ട് ര​ഞ്ചു ഭ​വ​നി​ൽ വി​ജ​യ​ൻ(57), ആ​ലു​വി​ള റോ​ഡ​രി​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ(52) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത് . ഇ​വ​രെ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​പ്പി​ക്കാ​ട് വ​ട​ക്കി​ൻ​ക​ര പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ സു​ന്ദ​രേ​ശ​നെ (72) കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട ​പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചോ​ടെ കാ​പ്പി​ക്കാ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വ​ഴി​ത്ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള മു​ൻ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ ​പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

The elderly man stabbed two people with scissors and injured them