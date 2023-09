മുതലപ്പൊഴിയിൽ ബോട്ട്​ അപകടത്തിൽപെട്ടു; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു

cancel camera_alt അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണം​വി​ട്ട മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് വ​ള്ളം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ പെ​ട്ടു. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തു​ക്കു​റി​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി അ​നി​ലി​ന്‍റെ ഉ​ട​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ന​ജാ​ത്ത് എ​ന്ന വ​ള്ള​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​യോ​ടെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ര​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങ​വെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തു​ണ്ടാ​യ ശ​ക്ത​മാ​യ തി​ര​യി​ൽ​പെ​ട്ട വ​ള്ളം പു​ലി​മു​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലി​ൽ​വീ​ണു. ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 26 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ഹാ​ർ​ബ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​വും മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ബോ​ട്ടും മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന വ​ള്ള​വും സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തെ ആ​ഴ​ക്കു​റ​വാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. Show Full Article

The boat met with an accident in Mudalpozhi; The fishermen escaped