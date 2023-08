ആംബുലൻസ് ജീവനക്കാരുടെ പരിചരണത്തിൽ യുവതിക്ക് വീട്ടിൽ പ്രസവം

cancel camera_alt അ​മ്മ​ക്കും കു​ഞ്ഞി​നും ര​ക്ഷ​യേ​കി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പൈ​ല​റ്റ് സു​ജി​ത്ത് ബി, ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സ​വം. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ആ​ലം​കോ​ട് മ​ണ്ണൂ​ർ​ഭാ​ഗം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 19 കാ​രി​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ പെ​ൺ​കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ യു​വ​തി​ക്ക് പ്ര​സ​വ​വേ​ദ​ന അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ക​നി​വ് 108 ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ സേ​വ​നം തേ​ടി. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് പൈ​ല​റ്റ് സു​ജി​ത്ത്.​ബി, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​ൻ ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​ട​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. യു​വ​തി​യെ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വേ​ണ്ട സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. 4.25ന് ​യു​വ​തി കു​ഞ്ഞി​ന് ജ​ന്മം ന​ൽ​കി. പൊ​ക്കി​ൾ​കൊ​ടി ബ​ന്ധം വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മ്മ​യെ​യും കു​ഞ്ഞി​നെ​യും ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

Woman gives birth at home under the care of ambulance staff