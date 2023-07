ആറ്റിങ്ങലിൽ വീണ്ടും ലഹരിവേട്ട; അഞ്ചുപേർ പിടിയിൽ

cancel camera_alt ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ​െപാ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ട​ത്ത് സം​ഘം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: മാ​ര​ക രാ​സ​ല​ഹ​രി​യാ​യ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ആ​റ്റി​ങ്ങ​ലി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. ക​ര​വാ​രം വി​ല്ലേ​ജി​ൽ പു​തു​ശ്ശേ​രി​മു​ക്ക് പാ​വ​ല്ല പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പം റെ​ജി ഭ​വ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കാ​ഞ്ഞി​രം​പാ​റ ത​മ്പു​രാ​ട്ടി കാ​വ് ഉ​ത്രാ​ടം ഹൗ​സി​ൽ ജി​തി​ൻ (34), മ​ണ​മ്പൂ​ർ പെ​രും​കു​ളം സാ​ബു നി​വാ​സി​ൽ സാ​ബു (46), വ​ക്കം കാ​യ​ൽ​വാ​രം വി​ള​യി​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ ലി​ജി​ൻ (39), മ​ണ​മ്പൂ​ർ പെ​രും​കു​ളം സി​യാ​ദ് മ​ൻ​സി​ലി​ൽ റി​യാ​സ് (36), മ​ണ​മ്പൂ​ർ പെ​രും​കു​ളം ഷാ​ജി മ​ൻ​സി​ൽ ഷി​ജു (47) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. 89 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. വ​ർ​ക്ക​ല​യി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ എം.​ഡി.​എം.​എ​യു​മാ​യി ഡ​ൽ​ഹി ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​ള്ള കാ​റി​ൽ വ​രു​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലി​ന് വാ​ഹ​നം പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​മ​ച്ചം​വി​ള​യി​ൽ ​െവ​ച്ചാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ യൂ​സ്ഡ് കാ​ർ വാ​ങ്ങി വി​ൽ​പ​ന​ക്ക്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ലാ​ണ്​ ല​ഹ​രി ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഷി​ജു​വും റി​യാ​സു​മാ​ണ് സ​ഹാ​യി​ക​ൾ. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ത​ൻ​സീം അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ആ​ർ. മ​നു, എ​സ്. ഷാ​ന​വാ​സ്, ആ​ർ.​എ​സ്. ഹ​രി, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ എ​സ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എം.​എ​സ്. ഷാ​ന​വാ​സ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ആ​ർ. മ​ഹി, അ​രു​ൺ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി. ​ദി​ലീ​പ്, ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, എ​സ്. ബി​ജു ഹ​ക്ക്, എ. ​അ​നൂ​പ്, ആ​ർ. സു​നി​ൽ രാ​ജ്, ബി​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. Show Full Article

