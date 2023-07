cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി: വാ​ഴ​ക്കോ​ട് കാ​ട്ടാ​ന​യെ കൊ​ന്ന് കു​ഴി​ച്ചു​മൂ​ടി​യ കേ​സി​ൽ അ​വ​സാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​യും വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. പാ​ലാ പ​ട്ടി​മ​റ്റം സ്വ​ദേ​ശി അ​രു​ണാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​ച്ചാ​ട് ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ച​ർ ശ്രീ​ദേ​വി മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ന് മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ കാ​റി​ലാ​ണ് മു​റി​ച്ച ആ​ന​ക്കൊ​മ്പു​മാ​യി സ​ഹോ​ദ​ര​നും പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യു​മാ​യ അ​ഖി​ൽ മോ​ഹ​ൻ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ഈ ​കാ​ർ നേ​ര​േ​ത്ത വ​നം വ​കു​പ്പ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ കേ​സി​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ് പ്ര​തി ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 11 പേ​രും അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി.

The case in which wild elephant was buried-the last accused also surrendered