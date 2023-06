അപകടത്തിൽപെട്ട കാറുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച വിദ്യാർഥികൾ പിടിയിൽ

cancel camera_alt കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​ന്നം​കു​ളം: അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട‌ കാ​റു​മാ​യി ക​ട​ന്ന് ക​ള​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. വെ​ള്ള​റ​ക്കാ​ട്‌ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ര​ണ്ട്‌ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കു​ന്നം​കു​ളം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ന്‌ സ​മീ​പം വ​ൺ​വേ റോ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത കാ​റു​മാ​യി എ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​റി​ലും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഇ​ടി​ച്ച​ത്‌. ശേ​ഷം നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ കാ​റി​നെ അ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന പൊ​ലീ​സ്‌ ഡോ​ഗ്‌ സ്ക്വാ​ഡി​ന്റെ വാ​ഹ​ന​വും നാ​ട്ടു​കാ​രും പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ക്കാ​ടു​നി​ന്ന്‌ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ലൈ​സ​ൻ​സ്‌ ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചാ​ൽ 5000 രൂ​പ​യും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്‌ വാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​വി​നും 25000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്‌ പി​ഴ. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്‌ ശി​ക്ഷ​യും ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാം. Show Full Article

The students who tried to escape with the accident car were arrested