cancel camera_alt യു​യു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സി​ൽ സ്ത്രീ​യെ ശ​ല്യം ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. നാ​ട്ടി​ക ബീ​ച്ച് എ​ര​ച്ഛ​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ യു​യു (43) ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ-​അ​ഴീ​ക്കോ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന ബ​സി​ൽ സ്ത്രീ​യെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ ശ​ല്യം ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് കേ​സ്. സ്‌​റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഇ.​ആ​ർ. ബൈ​ജു, എ​സ്.​ഐ സു​രേ​ഷ് ലെ​വ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ പ്രീ​ജു, സു​നി​ൽ, മി​നി, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സ​നേ​ഷ് സ​ഞ്ജു എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

The man who harassed the woman in the bus was arrested