cancel camera_alt സ​ജീ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: എ​റി​യാ​ട്ട് വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്ത്രീ​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യം വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. എ​റി​യാ​ട് ഇ​ട​വ​ഴി​ക്ക​ൽ സ​ജീ​റി​നെ​യാ​ണ് (31) കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഇ.​ആ​ർ. ബൈ​ജു​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. എ​സ്.​ഐ ഹ​റോ​ൾ​ഡ് ജോ​ർ​ജ്, എ.​എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഉ​ല്ലാ​സ് പൂ​തോ​ട്ട്, മി​നി, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ ഗി​രീ​ഷ് വാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

Show Full Article

News Summary -

The accused in the assaulting case is under arrest