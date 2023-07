cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍: ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍, ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ള്‍ക്ക് കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​രു​വ​ന്നൂ​ര്‍ പു​ഴ​യി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ല്‍ വെ​ള്ള​ത്തി​ന് ക്ഷാ​മം. പു​ഴ​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് കു​റ​യു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ പ​മ്പി​ങ് പ​ല​പ്പോ​ഴും മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​മാ​യി​ട്ട് പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​മ്പി​ങ് മു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ക​രു​വ​ന്നൂ​ര്‍ പു​ഴ​യി​ലെ ന​ന്തി​യി​ലു​ള്ള കി​ണ​റി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി വെ​ള്ള​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഷ​ട്ട​ര്‍ തു​റ​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ കി​ണ​റു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് പു​ഴ​യി​ലെ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​രു​ന്നി​ല്ല. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് പ​മ്പി​ങ് മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​ട്ട​ര്‍ തു​റ​ക്കാ​ന്‍ അ​ടി​യ​ന്തര ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഈ ​മാ​സം 20ന് ​ക​ല​ക്ട​ര്‍ക്ക് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്‌​കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ യു.​ഐ.​ഡി.​എ​സ്.​എ​സ്.​എം.​ടി​യി​ലാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍, ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ള്‍ക്കാ​യി ക​രു​വ​ന്നൂ​ര്‍ പു​ഴ സ്രോ​ത​സാ​ക്കി കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് എ​ട്ടും ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് അ​ഞ്ചും ദ​ശ​ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ള്ള​മാ​ണ് പ്ര​തി​ദി​നം ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ക​രു​വ​ന്നൂ​ര്‍ പു​ഴ​യെ ത​ന്നെ സ്രോ​ത​സാ​ക്കി അ​മൃ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ 130 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ട് മ​റ്റൊ​രു പ​ദ്ധ​തി കൂ​ടി കേ​ന്ദ്രാ​വി​ഷ്കൃ​ത പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ അ​മൃ​തി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്. നേ​ര​ത്തെ ഭാ​ര​ത പു​ഴ​യി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍, ചാ​വ​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ള്‍ക്ക് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ വെ​ള്ളം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ക​രു​വ​ന്നൂ​ര്‍ പു​ഴ സ്രോ​ത​സാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ക​ര്‍ക്കി​ട​ക​ത്തി​ല്‍ പോ​ലും ക​രു​വ​ന്നൂ​രി​ല്‍ ജ​ല നി​ര​പ്പു​യ​രാ​ത്ത​ത് ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ് ഷ​ട്ട​ര്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യാ​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​ശ്‌​നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

no water in the river in Karkadam either; Thirst for Guruvayur and Chavakkad