cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി: യു​വ​തി​യു​ടെ ന​ഗ്ന​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി സെ​ക്സ് ചാ​റ്റ് ആ​പ്പി​ൽ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്ത​യാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ണ്ടം​പ​റ​മ്പ് ക​ള​ത്തു​വീ​ട്ടി​ൽ സെ​ബി​യെ​യാ​ണ് (33) എ​രു​മ​പ്പെ​ട്ടി എ​സ്.​ഐ ടി.​സി. അ​നു​രാ​ജ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കു​ന്നം​കു​ളം അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ടി.​എ​സ്. സി​നോ​ജി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

News Summary -

The person who shared the nude pictures of the young woman was arrested