By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ചേ​ല​ക്ക​ര: വി​പ​ണി​യി​ൽ ക്ഷീ​ണി​ച്ച മീ​റ്റ​ർ പ​യ​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ൽ. ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ല്ല വി​ള​വ് ല​ഭി​ച്ച​തി​നാ​ലും ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​യ​റി​ന് വി​പ​ണി​യി​ൽ മാ​ന്ദ്യ​മാ​യ​തി​നാ​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​ള​വെ​ടു​ത്ത 11 ട​ൺ മീ​റ്റ​ർ പ​യ​ർ വി​പ​ണി​യി​ല്ലാ​തെ ക​ള​പ്പാ​റ വി.​എ​ഫ്.​പി.​സി.​കെ​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്നു. ഇ​തു ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട മോ​ജു മോ​ഹ​നാ​ണ് സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫോ​ട്ടോ സ​ഹി​തം പോ​സ്റ്റി​ട്ട​ത്.

പോ​സ്റ്റ് വാ​ട്സ്ആ​പ്, ഫേ​സ്ബു​ക്ക്​ എ​ന്നീ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. വാ​യി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ നി​ല​ക്കാ​ത്ത വി​ളി​ക​ളാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ,. വി​ളി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം നി​രാ​ശ​രാ​യി, ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ര​ണം പ​യ​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കും ബാ​ക്കി തൃ​ശൂ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​മാ​യി കി​ട്ടി​യ വി​ല​യ്ക്ക് വി​റ്റു​തീ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. സ​ഹാ​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ച പോ​സ്റ്റ് വൈ​റ​ലാ​യ​ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. ഇ​തു ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ട​ക്കം സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ. പ​യ​ർ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​റ്റു​പോ​യ​ത​റി​ഞ്ഞ്​ വ​ന്ന​വ​ർ മ​ട​ങ്ങി.

Those who searched for 'Meter Payar' which went viral on social media. sales ended