പെരുന്തേനരുവി ഡാമില്‍ അടിഞ്ഞ മണലും ചളിയും പമ്പാനദിക്കരയിൽ തന്നെ

cancel camera_alt പെരുന്തേനരുവി ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ തടയണയില്‍ പ്രളയത്തില്‍ അടിഞ്ഞ ചളിയും നദിയുടെ കരയിൽ തള്ളുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ റാ​ന്നി: പെ​രു​ന്തേ​ന​രു​വി ഡാ​മി​ല്‍ അ​ടി​ഞ്ഞ മ​ണ​ലും ച​ളി​യും പ​മ്പാ​ന​ദി​ക്ക​ര​യി​ൽ ത​ന്നെ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​ഹ​സ​ന​വു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. പെ​രു​ന്തേ​ന​രു​വി ചെ​റു​കി​ട ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ത​ട​യ​ണ​യി​ല്‍ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​ഞ്ഞ ച​ളി​യും മ​ണ​ലു​മാ​ണ് ഡാ​മി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന വെ​ച്ചൂ​ച്ചി​റ ഇ​ട​ത്തി​ക്കാ​വ് ക​ര​യോ​ടു ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ദി​യി​ല്‍ ത​ന്നെ ത​ള്ളു​ന്ന​ത്. ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ താ​ഴെ​യാ​യി പ​വ​ര്‍ഹൗ​സി​നു സ​മീ​പ​വും ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തും ന​ദി​യി​ലും ക​ര​യി​ലു​മാ​യാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ജ​ല​നി​ര​പ്പ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​ഴു​കി ന​ദി​യി​ല്‍ ത​ന്നെ എ​ത്തു​മെ​ന്നു​റ​പ്പാ​ണ്.

ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ 500 മീ​റ്റ​ര്‍ താ​ഴെ​യാ​ണ് പെ​രു​ന്തേ​ന​രു​വി ജ​ല​വി​ത​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ​മ്പു​ഹൗ​സും കി​ണ​റും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഒ​ഴു​കി എ​ത്തു​ന്ന ച​ളി​യും മ​ണ​ലും കി​ണ​റി​ല്‍ അ​ടി​യാ​നി​ട​യു​ണ്ട്. ച​ളി​ക​യ​റി പ​മ്പി​ങ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട മോ​ട്ടോ​റു​ക​ള്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ വേ​ന​ലി​ലാ​ണ് പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ, കി​ണ​റ്റിലെ​യും ഗാ​ല​റി​യി​ലേ​യും ച​ളി നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ പെ​രു​ന്തേ​ന​രു​വി​യി​ലെ ത​ട​യ​ണ​യി​ലും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​നാ​യി വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ര്‍ബേ ടാ​ങ്കി​ലും വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ ച​ളി​യ​ടി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ട​ഞ്ഞു കി​ട​ന്ന ഷ​ട്ട​ര്‍ തു​റ​ക്കാ​നു​മാ​യി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം ഇ​വി​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം നി​ര്‍ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​മ്പ്​ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ല്‍ ത​ട​യ​ണ​യി​ല്‍ ച​ളി അ​ടി​ഞ്ഞ​തു മൂ​ലം ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ത​ട​യ​ണ​യു​ടെ ആ​ഴം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ച​ളി​യും മ​ണ്ണും നീ​ക്കു​ക​യാ​ണി​പ്പോ​ള്‍. ഇ​ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ര്‍ക്കം. ന​ദി​യി​ല്‍ വെ​ള്ളം ഉ​യ​രു​മ്പോ​ള്‍ ഇ​ത് ഒ​ഴു​കി പ​മ്പു​ഹൗ​സി​ലും മ​റ്റു ക​ട​വു​ക​ളി​ലും കൃ​ഷി ഭൂ​മി​ക​ളി​ലും എ​ത്തും. ഇ​തി​നു താ​ഴെ​യാ​യി കു​ട​മു​ര​ട്ടി കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കി​ണ​റും ഉ​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം ച​ളി മൂ​ടാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യേ​റെ​യാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​ശ്നം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് ചെ​യ്യു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ഇ​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

The sand and mud deposited in the Peruntenaruvi Dam is on the Pampa river side