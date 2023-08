അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധികനെ പൊലീസ് അഭയ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു

cancel camera_alt പ​ന്ത​ള​ത്ത് അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​യോ​ധി​ക​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന്ത​ളം: ക​ട​വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വ​യോ​ധി​ക​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. പ​ന്ത​ളം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ലെ ക​ട​വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കു​ള​ന​ട സ്വ​ദേ​ശി സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള​യെ​യാ​ണ്​ (86) പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ് കി​ട​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ക​രു​ണാ​ല​യം ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പൊ​ലീ​​​സെ​ത്തി അ​ഭ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. ര​ണ്ട്​ ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളും ഭാ​ര്യ​യും വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി​യ മ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ദ്ര​വം സ​ഹി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ​യാ​ണ് വീ​ടു​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ​തെ​ന്നും സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള പൊ​ലീ​സി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി വീ​ടു​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ വ​യോ​ധി​ക​ൻ ക​ട​വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ശാ​രീ​രി​ക അ​വ​ശ​ത രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ​ന്ത​ളം ടൗ​ണി​ലെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പൊ​ലീ​സ് മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ പ​ന്ത​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​സ്. അ​ൻ​വ​ർ​ഷാ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്താ​ണ് വ​യോ​ധി​ക​നെ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ട്ര​സ്റ്റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. Show Full Article

The police took the elderly man to the shelter