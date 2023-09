cancel camera_alt പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യേ​റ്റ നാ​യെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​ന്ത​ളം: പൂ​ഴി​ക്കാ​ട് വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ക​ടി​ച്ച നാ​യ്​​ക്ക് പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ള്ള​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​ന്ത​ളം പൂ​ഴി​ക്കാ​ട് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യ​മ്മ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള നാ​യ്​ പ​രി​സ​ര​വാ​സി​യാ​യ ത​ട​ത്തി​ൽ ശ്രീ​ക​ല​യെ​യാ​ണ്​ (38) ക​ടി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ നി​ര​വ​ധി വ​ള​ർ​ത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ക​ടി​ച്ച നാ​യെ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള വ​യ​ലി​ന് സ​മീ​പം ച​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നാ​യ്​​ക്ക് പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ള്ള​താ​യി പോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും. ത​നി​ച്ച് താ​മ​സി​ച്ചു വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​യാ​യ വി​ജ​യ​മ്മ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ അ​ഞ്ചോ​ളം തെ​രു​വു​നാ​യ്​​ക്ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. കൗ​ൺ​സി​ല​ർ മ​ഞ്ജു​ഷ സു​മേ​ഷി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ഴി​ച്ചി​ട്ട നാ​യെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് തി​രു​വ​ല്ല മ​ഞ്ഞാ​ടി ഗ​വ. മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പേ​വി​ഷ​ബാ​ധ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. നാ​ലു മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ​യും നാ​യ്​ ക​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും കൗ​ൺ​സി​ൽ മ​ഞ്ജു​ഷ സു​മേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

dog that bit the Puzhikkad housewife has been diagnosed with rabies