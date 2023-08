cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോ​ഴ​ഞ്ചേ​രി: ആ​റ​ന്മു​ള ജ​ലോ​ത്സ​വം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യോ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന​മ്മു​ടെ നാ​ടി​ന്റെ ത​ന്നെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഓ​മ​ല്ലൂ​ര്‍ ശ​ങ്ക​ര​ന്‍. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ഫ​ണ്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ 42 പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന 10,000 രൂ​പ മെ​യി​ന്റ​ന​ന്‍സ് ഗ്രാ​ന്റി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ​ള്ളി​യോ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ഗ​മ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നാ​യി നി​ല​വി​ലെ മ​ണ്‍പു​റ്റു​ക​ള്‍ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​രും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ല്‍നി​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ന്റി​ന് വ​ര്‍ധ​ന ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കി​യ​താ​യും ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​റ​ന്മു​ള പാ​ഞ്ച​ജ​ന്യം ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ചേ​ർന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​യ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ ജി​ജി മാ​ത്യു, ആ​ര്‍. അ​ജ​യ​കു​മാ​ര്‍, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സാ​റ തോ​മ​സ്, ജോ​ര്‍ജ് എ​ബ്ര​ഹാം, മ​ല​പ്പു​ഴ​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി, പ​ള്ളി​യോ​ട സേ​വാ​സം​ഘം സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി ആ​ര്‍.​പി​ള്ള, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ് ജി.​വെ​ന്‍പാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

'Water festival; The minister has assured that the grant will be increased.