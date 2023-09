cancel camera_alt വ​ല്ല​പ്പു​ഴ - വാ​ണി​യം​കു​ളം റോ​ഡി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ലോ​റി​യും യ​ന്ത്ര​വും

By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഷൊ​ർ​ണൂ​ർ: ക്വാ​റി​യി​ലെ ക്ര​ഷ​ർ യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് യ​ന്ത്ര​വു​മാ​യി വ​ന്ന വ​ലി​യ ലോ​റി റോ​ഡി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ - വാ​ണി​യം​കു​ളം റോ​ഡി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മു​ട​ങ്ങി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ന​യൂ​ർ റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ വ​ള​വി​ൽ ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. വ​ള​വ് ഒ​ടി​ഞ്ഞു​കി​ട്ടാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​മാ​യ​ത്. ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഇ​തു​വ​ഴി ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​ട​ങ്ങി. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ലോ​റി​ക്ക് സ​മീ​പം റോ​ഡി​ൽ മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ട് യ​ന്ത്രം ഇ​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും ലോ​റി മാ​റ്റാ​നാ​യി​ല്ല. വൈ​കീ​ട്ട് ലോ​റി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ബ​സ് ഗ​താ​ഗ​തം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ല​ച്ച​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ട്ടം ക​റ​ങ്ങി. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ലും ടാ​ക്സി​യി​ലു​മൊ​ക്കെ വ​ള​ഞ്ഞ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

lorry carrying machinery to the crusher unit got stuck on the road.