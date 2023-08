cancel camera_alt തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട് കി​ണ​റ്റി​ലെ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ട് ത​ക​ർ​ന്ന വീ​ട് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: മ​നി​ശ്ശേ​രി തൃ​ക്ക​ങ്ങോ​ട് ര​ണ്ടു​മൂ​ർ​ത്തി ക്ഷേ​ത്ര​പ​രി​സ​ര​ത്തെ പൊ​ട്ട​ക്കി​ണ​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ മീ​ഥെ​യ്ൻ വാ​ത​കം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ആ​റ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലു​ള്ള കി​ണ​റ്റി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന് തീ​യി​ട്ട​താ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ടി​നെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച സം​ഭ​വം. കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള വീ​ട്ടു​കാ​ർ പോ​ലും സ്ഫോ​ട​ന ശ​ബ്‍ദം കേ​ട്ടു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ലെ ഹ​രേ റാം ​നി​വാ​സി​ൽ പ്ര​കാ​ശ് കു​മാ​റി​ന്റെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പം സ​ഹോ​ദ​രി ല​ക്ഷ്മി ഭാ​യി​യു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ കി​ണ​റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്ഫോ​ട​നം. ഇ​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ മാ​ന​സി നി​വാ​സി​ൽ സ്മി​ത ഗോ​വി​ന്ദ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ധ​ന്യ നി​വാ​സി​ൽ നി​ർ​മ​ല, കൃ​ഷ്ണ നി​വാ​സി​ൽ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, താ​ഴ​ത്തേ​തി​ൽ ജ​യ​ന്തി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. ഓ​ടു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നും ജ​ന​ൽ​ചി​ല്ലു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​ത​റി​യും വീ​ടി​ന്റെ സീ​ലി​ങ് അ​ട​ർ​ന്നു​മു​ള്ള നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന, ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് വി​ഭാ​ഗം, ബോം​ബ് സ്ക്വാ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ കി​ണ​റ്റി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന് തീ​യി​ട്ട​പ്പോ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട മീ​ഥെ​യ്ൻ വാ​ത​ക​മാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല. Show Full Article

Experts say that the explosion in the Trikangod well was due to the formation of methane gas.