വൈദ്യുതിബില്ലടക്കാൻ പണമില്ല തൃത്താല ഗവ.കോളജിനായി പിരിവെടുത്ത് എം.എസ്.എഫ് പ്രതിഷേധം

cancel camera_alt വൈ​ദ്യു​തി​ബി​ല്ല​ട​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ തൃ​ത്താ​ല ഗ​വ.​കോ​ള​ജി​നാ​യി പി​രി​വെ​ടു​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ന്ന എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൂ​റ്റ​നാ​ട്​: കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യി​ല​ട​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ തൃ​ത്താ​ല ഗ​വ.​കോ​ള​ജി​നാ​യി പി​ച്ച​ച്ച​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്. കോ​ള​ജി​ലെ പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. പ​ണ​മ​ട​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​വൂ. സ​യ​ൻ​സ് ബ്ലോ​ക്ക്, കാ​ന്റീ​ൻ, ലൈ​ബ്ര​റി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പു​തി​യ ബ്ലോ​ക്കി​ലാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഏ​റേ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കോ​ള​ജി​നാ​യി പി​ച്ച​ച്ച​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്. അ​ർ​ഷ​ദ്, ഹാ​ദി​ഖ്, ന​ന്ദ​കി​ഷോ​ർ, മു​ജീ​ബ്, നൗ​ഷി, അ​ജ്‌​സ​ൽ, ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, റു​ഷ്‌​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. Show Full Article

