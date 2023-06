ഇനി വൈദ്യുതി തൂണില്‍ വലിഞ്ഞ് കയറേണ്ട സ്കൈ ലിഫ്റ്റ് എത്തി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൂ​റ്റ​നാ​ട്: വൈ​ദ്യു​തി​ബ​ന്ധം ത​ട​സ്സ​പെ​ടു​മ്പോ​ള്‍ ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണി​ലും ലൈ​നി​ലും ഇ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ വ​ലി​ഞ്ഞു​ക​യ​റേണ്ട. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി സ്കൈ​ലൈ​ന്‍ യ​ന്ത്രം പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. തൃ​ത്താ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ങ്ങാ​ടി, ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​ദ്യു​തി ഓ​ഫീ​സ് പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ യ​ന്ത്രം എ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ബി​നി​ല്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ ക​യ​റി​യാ​ല്‍ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യും താ​ഴ്ത്തി​യും ലൈ​നി​ലെ പ്ര​വൃ​ത്തി ചെ​യ്യാ​നാ​വും. ഇ​ത് വ​ലി​യൊ​ര​ള​വ് വ​രെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കാ​നാ​വും. സാ​ധാ​ര​ണ ഉ​യ​രം കൂ​ടി​യ ഇ​രു​മ്പ് കോ​ണി​യും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ​ണി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​തോ​ടെ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ത​ക​രാ​റ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​ക്ഷം. Show Full Article

sky lift has arrived where you have to climb the electricity pole