cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ണ്ടൂ​ർ: ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഹ​രി​ത​വീ​ഥി പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ഞ്ചേ​രി റോ​ഡി​ലെ ഡി​വൈ​ഡ​റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച ചെ​ടി​ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​മാ​ക്കി ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ. വി​ല കൂ​ടി​യ ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ടി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി​യു​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ മു​ൻ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ​േബ്ലാ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ശു​ചീ​ക​ര​ണ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഹ​രി​ത വീ​ഥി. 23 ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​തു ല​ക്ഷം ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പൂ​ച്ച​ട്ടി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം റോ​ഡ​രി​കി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ളി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഡി​വൈ​ഡ​റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ ചെ​ടി​ക​ൾ തി​ന്നു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Plants planted on road dividers are used as fodder for livestock.