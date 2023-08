cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്: ദേ​ശീ​യ പാ​ത നി​ര്‍മ്മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്രോ​സ് ക​ലു​ങ്കു​ക​ള്‍ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടി​രു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​ഷ​യം ദേ​ശീ​യ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍ പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്-​ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ല്‍ പി. ​അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് ഉ​ന്ന​യി​ച്ച സ​ബ്മി​ഷ​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വെ​ള​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​ത്ത രീ​തി​യി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള​ള പാ​ല​ങ്ങ​ളും ക​ൾ​വ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും ഡി​സൈ​നി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ന​ല്‍കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ വീ​ഴു​ന്ന മ​ഴ​വെ​ള​ളം സു​ഗു​മ​മാ​യി ഒ​ഴു​കി സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഓ​ട​ക​ളും ഡി​സൈ​നി​ല്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു​ണ്ട്. പാ​ത നി​ര്‍മ്മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം വെ​ള​ളം ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി പ്ര​ശ്‌​നം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി മ​റു​പ​ടി​യി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ പാ​ത നി​ര്‍മ്മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ള​ള​ക്കെ​ട്ട് അ​ട​ക്ക​മു​ള​ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ന്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ന്നെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും താ​ൻ ത​ന്നെ റീ​ജ​ന​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​റു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​സ്തു​ത വി​ഷ​യം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രി മ​റു​പ​ടി​യി​ല്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു. Show Full Article

National highway construction; The cross culvert issue was brought to the attention of the authority - Minister P.A. Muhammad Riaz