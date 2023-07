cancel camera_alt പ​യ്യ​ന​ങ്ങാ​ടി ആ​ലി​ൻ​ചു​വ​ടി​ൽ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ബ​സ് ഗു​ഡ്സ് ഓ​ട്ടോ​യി​ലി​ടി​ച്ചപ്പോർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രൂ​ർ: അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലെ​ത്തി​യ ബ​സ് ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​ന്ന ഗു​ഡ്സ് ഓ​ട്ടോ​യി​ലി​ടി​ച്ച് ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ഇ​ടി​യു​ടെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ഗു​ഡ്സ് ഓ​ട്ടോ മ​റി​ഞ്ഞു. ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ങ്ങി​യോ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഗു​ഡ്സ് ഓ​ട്ടോ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ടു​പേ​ർ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നോ​ടെ തി​രൂ​ർ ആ​ലി​ൻ ചു​വ​ടി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യി​ൽ തി​രൂ​രി​ൽ നി​ന്നും മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സ് ഓ​വ​ർ ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​വെ വൈ​ല​ത്തൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഗു​ഡ്സ് ഓ​ട്ടോ​യി​ൽ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​കീ​ഴാ​യി മ​റി​ഞ്ഞ ഗു​ഡ്സ് ഓ​ട്ടോ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​രെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി റോ​ഡി​ലെ ഓ​ട്ടോ മാ​റ്റി ഏ​റെ​നേ​രം പ​ണി​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

While overtaking, the goods auto overturned after hitting the bus; Two people were injured