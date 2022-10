'മലപ്പുറത്തിന്റെ ലോകകപ്പിന്' ഇന്നുമുതൽ ദുബൈയിൽ പന്തുരുളും

cancel camera_alt പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ കാ​ദ​റ​ലി ക്ല​ബി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂർണമെന്‍റിന് സജ്ജമാക്കിയ ദു​ബൈ​യി​ലെ മൈ​താ​നം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നാ​യി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​റി​ട്ട ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ സെ​വ​ൻ​സ് ആ​ര​വം ക​ട​ലു​താ​ണ്ടി യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​മെ​ത്തി. പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ദ​റ​ലി സ്മാ​ര​ക സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ​യി​ൽ പ​ന്തു​രു​ളും. ദു​ബൈ​യി​ലെ മ​ല​പ്പു​റം ഫു​ട്ബാ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ കേ​ര​ള എ​ക്സ്പേ​ർ​ട്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (കെ​ഫ) സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 24 പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ടു ദി​വ​സം​കൊ​ണ്ട് 24 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. 22, 23 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ദു​ബൈ മി​ർ​ഡി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​നി​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ളി​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. നാ​ല് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ക്കി തി​രി​ച്ച് 20 മി​നി​റ്റ് വീ​ത​മാ​ണ് ക​ളി. ശ​നി വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് തു​ട​ങ്ങി പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടോ​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടും 23ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ, സെ​മി, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തും. ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പി​ലാ​ണ് ടീ​മു​ക​ളി​റ​ങ്ങു​ക. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് 5000 ദി​ർ​ഹ​മും ട്രോ​ഫി​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്സി​ന് 3000 ദി​ർ​ഹ​മും ട്രോ​ഫി​യു​മു​ണ്ടാ​വും. അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​വും വി​ദേ​ശ​ത്ത് കാ​ദ​റ​ലി സെ​വ​ൻ​സ് ന​ട​ത്തും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ക്ല​ബ് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വാ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ച്ചീ​രി ഫാ​റൂ​ഖ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

The 'World Cup of Malappuram' will be played in Dubai from today