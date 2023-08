ഇന്ധനം കലർന്ന കിണറ്റിലെ തീയണച്ചു; രണ്ട് കിണറുകളും വറ്റിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​രി​യാ​പു​ര​ത്ത് ടാ​ങ്ക​ർ മ​റി​ഞ്ഞ് 20,000 ലി​റ്റ​ർ ഡീ​സ​ൽ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ കി​ണ​റ്റി​ലെ തീ​യ​ണ​ച്ചു. ഒ​രു കി​ണ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ധ​നം ഊ​റ്റി​യെ​ടു​ത്തു. ര​ണ്ട് കി​ണ​റു​ക​ളും വ​റ്റി​ച്ചു. പ​രി​യാ​പു​ര​ത്തെ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​മ​ഠ​ത്തി​ലേ​ക്കും കോ​ൺ​വെൻറി​ലേ​ക്കും വെ​ള്ള​മെ​ടു​ത്തി​രു​ന്ന കി​ണ​റ്റി​ലാ​ണ് പ​രി​സ​ര​വാ​സി​ക​ളെ ഭീ​തി​യി​ലാ​ഴ്ത്തി തീ​യാ​ളി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ണ​ച്ചു. ഈ ​കി​ണ​റ്റി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ഫ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റ​സ്ക്യൂ വി​ഭാ​ഗ​മെ​ത്തി കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ചു. അ​ടി​യി​ലെ ഇ​ന്ധ​നം ക​ല​ർ​ന്ന ലാ​യ​നി​യ​ട​ക്കം ഇ​ന്ധ​ന​ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. സ​മീ​പ​ത്തെ ബി​ജു ജോ​സ​ഫി​​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ണ​റ്റി​ൽ മു​ക​ളി​ൽ ഊ​റി നി​ന്ന ഡീ​സ​ൽ ക​ല​ർ​ന്ന വെ​ള്ള​വും ക​മ്പ​നി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ര​ണ്ട് കി​ണ​റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും ഏ​റെ ക​ഴി​യ​ണം. മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ധ​നം ജ​ലാ​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഊ​ർ​ന്നെ​ത്തു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 20 ന് ​പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് ടാ​ങ്ക​ർ മ​റി​ഞ്ഞ് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഇ​ന്ധ​നം ചോ​ർ​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സും ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​പി​ടിത്ത​മു​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണ്ണി​ൽ ല​യി​ച്ച ഡീ​സ​ൽ നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കാ​നോ അ​ത് കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നോ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. കോ​ൺ​വെൻറി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് മ​റ്റൊ​രു കി​ണ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തീ​പ​ട​ർ​ന്ന കി​ണ​റ്റി​ലെ വെ​ള്ളം വ​റ്റി​ക്കാ​നും ഇ​ന്ധ​ന​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The fuel well fire was extinguished; Both wells were drained