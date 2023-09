എ.ഐ കാമറകളുണ്ടെങ്കിലും വേഗപരിശോധനക്ക് ആശ്രയം മൊബൈൽ യൂനിറ്റുകൾ

cancel By ഇ. ​ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ ഉ​പ​​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ വേ​ഗ​ത പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യി​ച്ച് ജൂ​ൺ 23 ന് ​മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ കൂ​ടി പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ വേ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും നാ​ല് സോ​ണു​ക​ളി​ലാ​യി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ നാ​ല് മൊ​ബൈ​ൽ എ.​ഐ കാ​മ​റ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. വേ​ഗ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വാ​ഹ​ന​മെ​ത്തി​ച്ച് അ​തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്പ​പ്പോ​ൾ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. നാ​ല് ജി​ല്ല​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു യൂ​നി​റ്റാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ​രി​മി​തി. റോ​ഡി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​തി​ൽ വേ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത, സം​സ്ഥാ​ന ഹൈ​വേ, ജി​ല്ല റോ​ഡ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണം. കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ നി​ർ​മി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള കാ​റാ​ണി​ത്. മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗം, സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ്, വാ​ഹ​ന രേ​ഖ​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ്, ഓ​വ​ർ​ലോ​ഡ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ ല​ഭി​ച്ച പി​ഴ 3,37,19,000 രൂ​പ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സ്ഥാ​പി​ച്ച 726 എ.​ഐ കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ 3,23,604 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി ആ​ന്റ​ണി രാ​ജു എ.​പി. അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ സ​ബ്മി​ഷ​ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. ആ​കെ 3,37,19,000 രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ഴ​യാ​യി ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ത്. 726 എ.​ഐ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ വ​ർ​ക്ക് ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കി​യ​തി​ന് 232.25 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ പ​ണം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ ക​രി​ച്ചു. Show Full Article

Despite having AI cameras, mobile units are relied upon for speed checks