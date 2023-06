cancel camera_alt ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ മൂ​ർ​ഖ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ: തി​ര​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ശു​ചീ​ക​ര​ണ സ​മ​യ​ത്തും മൂ​ർ​ഖ​ൻ കു​ഞ്ഞി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടോ​ടെ അ​ട​ച്ചി​ട്ട എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി തി​യ​റ്റ​റി​ന് സ​മീ​പം ത​റ​യി​ൽ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ സ​മീ​പ​ത്ത് ശു​ചീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന ട്രോ​മ​കെ​യ​ർ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ എ​ത്തി പി​ടി​കൂ​ടി ഡ​ബ്ബ​യി​ലാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ ആ​കെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​വ​യു​ടെ എ​ണ്ണം 19 ആ​യി. അ​തി​നി​ടെ വ​ലി​യ പാ​മ്പി​നെ ക​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. ആ​ശു​പ​ത്രി കാ​ന്റീ​ന് പി​റ​കു​വ​ശ​ത്താ​ണ് ഒ​രാ​ൾ വ​ലി​യ പാ​മ്പി​നെ ക​ണ്ട​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ട്രോ​മ​കെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ശു​ചീ​ക​ര​ണം നി​ർ​ത്തി ഇ​തി​നാ​യി ഏ​റെ നേ​രം തെ​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ക​ണ്ട​ത് മൂ​ർ​ഖ​ൻ പാ​മ്പാ​ണോ ചേ​ര​യാ​ണോ എ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

cobra could not be caught even if seen.