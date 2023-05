cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ നി​ല​മ്പൂ​ർ: മോ​ട്ടോ​ർ ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ണ​യാ​ളെ നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​ല്ല​പ്പു​ഴ ബ​ഡ്സ് സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള കാ​രാ​ട​ൻ നി​യാ​സി​നെ​യാ​ണ് (45) ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

ത​ല​ക്ക് ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ നി​ല​മ്പൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. കി​ണ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി​വെ​ച്ച മോ​ട്ടോ​ർ ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ൽ വ​ഴു​തി കി​ണ​റ്റി​ൽ വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 70 അ​ടി​യോ​ളം താ​ഴ്ച​യു​ള്ള കി​ണ​റാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​പി. ബാ​ബു​രാ​ജ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​ന​യാ​ണ് വ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​യാ​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. Show Full Article

The fire force rescued the man who fell into the well while repairing the motor