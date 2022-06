cancel camera_alt പു​ഞ്ച​ക്കൊ​ല്ലി വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ന്ത​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ചെ​രി​ഞ്ഞ കാ​ട്ടാ​ന By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article നി​ല​മ്പൂ​ർ: വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് റേ​ഞ്ച് വ​ന​ത്തി​ലെ പു​ഞ്ച​ക്കൊ​ല്ലി​യി​ൽ ആ​ന ചെ​രി​ഞ്ഞ​ത് പു​ഴ​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ണ്​ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​നാ​ലാ​ണെ​ന്ന് പ്രാ​ഥ​മി​ക പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ര്‍ജ​ന്‍ ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍ സ​ത്യ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ഡം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​ര​മാ​ണ് പു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കൈ​വ​രി​യാ​യ കാ​ന്ത​പ്പു​ഴ​യി​ൽ 10 വ​യ​സ്സ് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന മോ​ഴ​യാ​ന​യു​ടെ ജ​ഡം ക​ണ്ട​ത്. ആ​ന​യു​ടെ മ​സ്തി​ഷ്​​ക​ത്തി​ൽ മു​റി​വു​ണ്ട്. ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള പു​ഴ നീ​ന്തി​ക്ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ണ് പാ​റ​യി​ൽ ത​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ കെ.​പി.​എ​സ് ബോ​ബി​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ വ​ന​പാ​ല​ക​സം​ഘം ജ​ഡം സം​സ്ക​രി​ച്ചു. നി​ല​മ്പൂ​ർ വ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം ആ​റ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളാ​ണ് ചെ​രി​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

The elephant died and was injured while crossing the river