റെയിൽവേ ഗേറ്റിലെ കുഴിയിൽ വീണ് മിനിലോറി തകരാറിലായി

cancel camera_alt മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ​വീ​ണ് മി​നി​ലോ​റി ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നുണ്ടായ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കുരു​ക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ: റെ​യി​ൽ​വേ ഗേ​റ്റ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​ക​ളി​ൽ​വീ​ണ് മി​നി​ലോ​റി ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കുരു​ക്കു​ണ്ടാ​യി. വാ​ഴ​ക്കു​ല​യു​മാ​യി പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മി​നി​ലോ​റി കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ണ് ആ​ക്സി​ൽ പൊ​ട്ടി ത​ക​രാ​റി​ലാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ പോ​ലീ​സും പാ​ടു​പെ​ട്ടു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച നാ​ലോ​ടെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ മി​നി​ലോ​റി രാ​ത്രി വൈ​കി​യാ​ണ് നീ​ക്കി​യ​ത്.

ആ​റു മാ​സ​മാ​യി ഗേ​റ്റി​ന്റെ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​വും റോ​ഡി​ൽ നി​റ​യെ വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും അ​ട​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. പ​രാ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ക​ണ്ണ​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ​മ​യ​ന​ഷ്ട​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു. ദി​വ​സ​വും ട്രെ​യി​ൻ പോ​കാ​ൻ14 ത​വ​ണ ഗേ​റ്റ​ട​ച്ച് തു​റ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് കു​ഴി​ക​ൾ താ​ണ്ടി​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​ത്ര. കു​ഴി​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The minilorry fell into a ditch at the railway gate and broke down