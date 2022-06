cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മങ്കട: വൈദ്യുതി ബില്ലടക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിന്‍റെ പേരിൽ ചേരിയംമലയിലെ കോളനിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബം ദുരിതത്തിൽ. ബില്ലടക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിനാൽ കള്ളിക്കൽ കോളനിയിലെ രാകേഷിന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ വൈദ്യുതി കണക്ഷനാണ് നഷ്ടമായത്. ക്ഷയരോഗ ബാധിതനായ രാകേഷ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കെയാണ് സംഭവം. 12 യൂനിറ്റ് വരെ ഇവർക്ക് വൈദ്യുതി സൗജന്യമാണ്. എന്നാൽ, അതിന് മുകളിലുള്ള ഉപയോഗത്തിനാണ് ബില്ല് വന്നത്. ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ രാകേഷ് വൈദ്യുതിയില്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബസമേതം ഭാര്യവീട്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദ്രോഗിയായ എട്ടുവയസ്സുകാരി മകൾ രഞ്ജിഷ്മയടങ്ങുന്നതാണ് നാലംഗ കുടുംബം.

