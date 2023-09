cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ഞ്ചേ​രി: 14 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളെ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത പി​താ​വി​നെ മ​ഞ്ചേ​രി പോ​ക്‌​സോ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി 63 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​നും ഏ​ഴ് ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷി​ച്ചു. മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 48കാ​ര​നെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജി എ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ഒ​രു​മി​ച്ച​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി 20 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​. പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. 2020 മു​ത​ല്‍ 2022 ജൂ​ണ്‍ വ​രെ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പീ​ഡ​നം. സ്കൂ​ളിലെ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ലാ​ണ് പീ​ഡ​ന​വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. 2022 ജൂ​ണ്‍ 29ന് ​മ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് അ​പേ​ക്ഷ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​ക്ക് ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. പോ​ക്‌​സോ ആ​ക്ടി​ലെ മൂ​ന്ന് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ 20 വ​ര്‍ഷം വീ​തം ക​ഠി​ന ത​ട​വ്, ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം പി​ഴ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ. പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം മൂ​ന്നു​മാ​സം വീ​തം അ​ധി​ക ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. ജു​വ​നൈ​ല്‍ ജ​സ്റ്റി​സ് ആ​ക്ട് പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വ്, ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ, പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തെ അ​ധി​ക ത​ട​വും ശി​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ റി​യാ​സ് ചാ​ക്കീ​രി​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ഡ്വ. എ. ​സോ​മ​സു​ന്ദ​ര​നായിരുന്നു സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ എ​ന്‍. സ​ല്‍മ, പി. ​ഷാ​ജി​മോ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ അ​സി​സ്റ്റ് ലൈ​സ​ണ്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​ര്‍. പ്ര​തി​യെ ത​വ​നൂ​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ലി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. Show Full Article

The father who raped his daughter was sentenced to 63 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 7 lakh