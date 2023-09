പട്ടികജാതി കുടുംബത്തെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ആറ് വർഷം കഠിനതടവും പിഴയും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ഞ്ചേ​രി: പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി കു​ടും​ബ​ത്തെ ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക്ക് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​റ് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 16,500 രൂ​പ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചു. താ​നൂ​ര്‍ പ​രി​യാ​പു​രം മോ​യി​ക്ക​ല്‍ ക​ല്ലാ​യി അ​സീ​സി​നെ​യാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​വ​ര്‍ഗ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി എ​ന്‍.​പി ജ​യ​രാ​ജ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. താ​നൂ​ര്‍ ഒ​ട്ടും​പു​റ​ത്ത് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ന്‍ (65) ഭാ​ര്യ വ​ന​ജ (63), മ​ക​ന്‍ സു​നീ​ഷ്(38) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. 2021 ജൂ​ലൈ 21നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. സ​ത്താ​ര്‍ ത​ലാ​പ്പി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

Six years rigorous imprisonment and fine in case of attack on Scheduled Caste family