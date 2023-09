cancel camera_alt representational image By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ഞ്ചേ​രി: ദ​ലി​ത് യു​വ​തി​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മാ​ന​ഹാ​നി വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ന് 60കാ​ര​നെ മ​ഞ്ചേ​രി എ​സ്‌.​സി, എ​സ്.​ടി സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ചു. തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം സ്വ​ദേ​ശി ജ​യ​രാ​ജ​ന്‍ നാ​യ​രെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജി എം.​പി. ജ​യ​രാ​ജ് മൂ​ന്നു വ​ര്‍ഷം ത​ട​വി​നും 10,000 രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. 2019 ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലി​ന് മേ​ലേ ചോ​ളാ​രി​യി​ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ഇ​രു​വ​രും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​യി​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്റെ റീ​ഫി​ല്ലി​ങ് യൂ​നി​റ്റി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​രി​ച​യം വെ​ച്ച് യു​വ​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച പ്ര​തി ദേ​ഹ​ത്ത് സ്പ​ര്‍ശി​ക്കു​ക​യും ത​ന്റെ ഇം​ഗി​ത​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ​യും മാ​താ​വി​ന്റെ​യും ജോ​ലി ക​ള​യു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നാ​യി സ്‌​പെ​ഷ്യ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. ത​ലാ​പ്പി​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ സ​ത്താ​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

Dalit woman threatened and defamed; The 60-year-old was sentenced to three years in prison and fined