link കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍: രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ജാ​മ്പൂ​രി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ ഗ​വ. രാ​ജാ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന കാ​മ്പോ​രി​യി​ലെ താ​ര​ങ്ങ​ൾ. മ​റ​ക്കാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലേ​തെ​ന്ന് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്നും 395 പേ​രാ​ണ് ജ​നു​വ​രി നാ​ലു മു​ത​ൽ പ​ത്തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന ജാ​മ്പൂ​രി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. കൂ​ടു​ത​ലും മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​കാ​രാ​യി​രു​ന്നു. ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ പാ​ലി​മാ​ർ ജോ​ധ്പൂ​രി​ൽ പ​ത്തു ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​മ്പ്. 80,000 പേ​രാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്. കു​തി​ര സ​വാ​രി, ഷൂ​ട്ട്, ഒ​ട്ട​ക​വു​മാ​യി യാ​ത്ര, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ഫ​യ​ർ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം നാ​വി​കസേ​ന​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്തു​ള്ള അ​ഭ്യാ​സ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗൈ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യ​ത്. ക്യാ​മ്പി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വി​നെ നേ​രി​ൽ കാ​ണാ​നും സം​സാ​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു നേ​ട്ടം. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും അ​വ​രോ​ട് ഇ​ട​പ​ഴ​കി ജീ​വി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത തൃ​ശൂ​ർ വെ​ങ്ങി​ണി​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ ആ​ദ​ർ​ശും പ​റ​പ്പൂ​ർ സെ​ന്‍റ് ജോ​ൺ​സി​ലെ ദേ​വി​ക​യും പ​റ​യു​ന്നു. സി​ക്കിം, മ​ണി​പ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​വ​രും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലു​ണ്ട്. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് നാ​ലു മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ്കാ​ർ​ഫു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ജാ​മ്പൂ​രി​യി​ലെ എ​സ്കോ​ട്ടി​ങ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ മേ​ൽ​മു​റി എം.​എം.​ഇ.​ടി യി​ലെ ടി.​എം. സൈ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ, പ​റ​പ്പൂ​ർ സെ​ന്‍റ് ജോ​ൺ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സ്റ്റെ​ഫി പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രും കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രെ നേ​രി​ട്ടാ​ണ് ജാ​മ്പൂ​രി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​വ​രെ​ല്ലാം സം​സ്ഥാ​ന കാ​മ്പോരി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​ണ്. Show Full Article

The stars of Desiya Jamboree share their experiences in Jamboree too. and teachers