cancel camera_alt പ്ര​ദീ​പ് നാ​യ​ർ, ടി.​പി. കു​മാ​ർ, ബ​ഷീ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: വി​പ​ണി​യി​ൽ ര​ണ്ട് കോ​ടി​യോ​ളം വി​ല​വ​രു​ന്ന പാ​മ്പി​ൻ വി​ഷ​വു​മാ​യി മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ട​ക്കം മൂ​ന്നു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​രു​വാ​പു​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കോ​ന്നി ഇ​ര​വോ​ൺ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ പാ​ഴൂ​ർ പു​ത്ത​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ടി.​പി. കു​മാ​ർ (63), തൃ​ശൂ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മേ​ത്ത​ല സ്വ​ദേ​ശി വ​ട​ക്കേ​വീ​ട്ടി​ൽ ബ​ഷീ​ർ (58), പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട കോ​ന്നി അ​തു​മ്പും​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​മം​ഗ​ലം വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ദീ​പ് നാ​യ​ർ (62) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഫ്ലാ​സ്കി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച​നി​ല​യി​ൽ പാ​മ്പി​ൻ വി​ഷ​വും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​െ​ത​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് വി​ഷം എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ ആ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്. ഇ​വ​രെ വി​ശ​ദ​മാ​യി ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​വ​രെ ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ന് കൈ​മാ​റും. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ​െപാ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സു​ജി​ത്ത് ദാ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ.​എ​സ്.​പി വി​ജ​യ് ഭാ​ര​ത് റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​സ്.​ഐ ഫ​ദ​ൽ റ​ഹ്മാ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ Show Full Article

Three people, including the former panchayat president, were arrested with snake venom worth two crores