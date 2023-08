cancel camera_alt കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മൈ​ലാ​ടി​യി​ല്‍ അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി നി​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന കു​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്കും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മൈ​ലാ​ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​രം മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ര്‍ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് നി​ലം​പൊ​ത്താ​റാ​യ മ​രം മു​റി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ​ത്. കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ബി​ന്ദു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 33ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട മൈ​ലാ​ടി അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​ക്കു​സ​മീ​പം പൊ​തു​നി​ര​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​രം. അം​ഗ​ന്‍വാ​ടി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്നു​ന്ന കു​രു​ന്നു​ക​ള്‍ക്കു​പു​റ​മെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഗ​വ. വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ല്‍ ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും നി​ത്യ​വും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യി​ല്‍ ക​ട​പു​ഴ​കാ​റാ​യി നി​ല്‍ക്കു​ന്ന മ​രം കാ​ല​വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നു​മു​മ്പ് മു​റി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ നി​ര​ന്ത​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്‍വെ​ച്ച് പ​ന്താ​ട​രു​തെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ പാ​ര്‍ട്ടി​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ നി​സ്സം​ഗ​ത തു​ട​രു​ന്ന പ​ക്ഷം ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ത്തി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രും അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദ്ര​വി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ മ​രം മു​റി​ച്ച​തോ​ടെ പാ​ത​യി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​യ​തി​ന്റെ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍. Show Full Article

News Summary -

The tree which was a threat to the students was cut down.