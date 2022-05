മക്കൾ മൂന്നും പിറന്നത് മേയ്ദിനത്തിൽ; ട്രിപ്പിൾ ഹാപ്പിയിൽ മജീദും ജഹാനയും

cancel camera_alt അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് മ​ക്ക​ളാ​യ ദാ​നി​ഷും ദാ​രി​യ​യു​മൊ​ന്നി​ച്ച്

By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കരുവാരകുണ്ട് (മലപ്പുറം): കേരള എസ്റ്റേറ്റ് മഞ്ഞൾപാറയിലെ തയ്യിൽ അബ്ദുൽ മജീദിന് മേയ് ഒന്ന് ഇനി മേയ്ദിനം മാത്രമല്ല, മൂന്ന് മക്കളുടെയും ജന്മദിനം കൂടിയാണ്. ഭാര്യ ജഹാന ഷെറിൻ ഞായറാഴ്ച മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനും ജന്മം നൽകിയതോടെയാണ് ഈ അപൂർവ ഭാഗ്യം ഇവർക്ക് സ്വന്തമായത്.

13 വർഷം മുമ്പാണ് മജീദ് ജഹാനയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇതിനകം പിറന്ന മൂന്ന് മക്കളുടെയും ജന്മദിനം മേയ് ഒന്നാണ്. അതും അഞ്ചു വർഷത്തെ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾക്കിടയിൽ. 2012 മേയ് ഒന്നിന് രാവിലെയാണ് മൂത്ത മകനായ മുഹമ്മദ് ദാനിഷ് ജനിച്ചത്. 2017 മേയ് ഒന്നിന് രാവിലെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഫാത്തിമ ദാരിയയും പിറന്നു. മറ്റൊരു മേയ് ദിനമായ ഇന്നലെ രാവിലെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞും ജനിച്ചു. തൊഴിലാളി കൂടിയായ തനിക്ക് ദൈവം നൽകിയ മേയ്ദിന സമ്മാനങ്ങളാണ് മക്കളെന്ന് മജീദ് പറയുന്നു. നിരവധി കുടുംബക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും ഇരുവരെയും വിളിച്ച് സന്തോഷമറിയിക്കുന്നുണ്ട്. Show Full Article

Three children were born on May Day; Majeed and Jahana in Triple Happy