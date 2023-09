മഴ കനത്തു; ചുങ്കത്തറ ടൗണിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ നടപടിയില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ​ട​ക്ക​ര: മ​ല​യോ​ര​ത്ത് വീ​ണ്ടും കാ​ല​വ​ര്‍ഷം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ടൗ​ണി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട്. കു​ന്നി​ന്‍ ചെ​രി​വു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ച​ത്തെി​യ വെ​ള്ളം റോ​ഡി​ൽ പ​ര​ന്നൊ​ഴു​കി​യ​താ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. മ​ഴ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ റോ​ഡി​ലെ വെ​ള്ളം ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ. ഓ​ട​ക​ളി​ല്‍ അ​ടി​ഞ്ഞ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ യ​ഥാ​സ​മ​യം ശു​ചീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

The rain was heavy; There is no action to avoid waterlogging in Chunkathara town