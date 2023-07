cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ​ട​ക്ക​ര: ര​ണ്ട് വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് പോ​ത്തു​ക​ല്‍ കു​നി​പ്പാ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യ യു​വ​തി​യെ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളെ​യും പൊ​ലീ​സ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. കു​നി​പ്പാ​ല ആ​ദി​വാ​സി കോ​ള​നി​യി​ലെ മി​നി (40), മ​ക്ക​ളാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് (13), ര​മേ​ശ് (എ​ട്ട്) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍ ഉ​ക്ക​ട​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​ത്തു​ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്.

2021 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് മി​നി മ​ക്ക​ളു​മാ​യി നാ​ടു​വി​ട്ട​ത്. ആ​ദ്യം നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി ഒ​രു ദി​വ​സം അ​വി​ടെ ത​ങ്ങി. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കും തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്കും വ​ണ്ടി​ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ മി​നി ആ​ദ്യം മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ ഒ​രു ഭി​ക്ഷാ​ട​ക​യോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ര്‍ന്ന് മ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭി​ക്ഷാ​ട​നം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​പ്പോ​ള്‍ പി​ന്മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മി​നി​യും മ​ക്ക​ളും കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍ ഉ​ക്ക​ട​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​രം പോ​ത്തു​ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ വി.​എം. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഇ​വ​രെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​റാ​ക്കി. മി​നി​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ല്‍ ര​ണ്ട് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍, മ​ധു​ര, പ​ള​നി, പൊ​ള്ളാ​ച്ചി, തി​രു​പ്പൂ​ര്‍, പ​ള്ള​ടം, മേ​ട്ടു​പ്പാ​ള​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​വ​ര്‍ ഭി​ക്ഷാ​ട​ന മാ​ഫി​യ​യു​ടെ ​ൈക​യി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യാ​ണ് അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​ടു​വി​ല്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ കെ. ​സോ​മ​ന്‍, സീ​നി​യ​ര്‍ സി.​പി.​ഒ രാ​ജേ​ഷ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​ഖി​ല്‍, കൃ​ഷ്ണ​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

The police have found the woman and her children who went missing two years ago