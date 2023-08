cancel By വെബ് ഡെസ്ക് എ​ട​ക്ക​ര: ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന്റെ പീ​ഡ​ന​ങ്ങ​ളെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​ടു​വി​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി യു​വ​തി​യെ സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം ജീ​വി​ക്കാ​ന്‍ കോ​ട​തി വി​ട്ട​യ​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളെ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ശാ​ന്തി​ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പോ​ത്തു​ക​ല്‍ കു​നി​പ്പാ​ല കോ​ള​നി​യി​ലെ മി​നി​യെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം ജീ​വി​ക്കാ​ന്‍ വി​ട്ട​ത്. പ്രാ​യ​പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ശാ​ന്തി​ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. 2021 ഏ​പ്രി​ലി​ല്‍ ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളു​മാ​യി നാ​ടു​വി​ട്ട മി​നി​യെ​യും ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ര്‍ ഉ​ക്ക​ട​ത്തു​നി​ന്ന് പോ​ത്തു​ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഭാ​ര്യ​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ഭ​ര്‍ത്താ​വ് സോ​മ​ന്‍ പോ​ത്തു​ക​ല്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ക്കാ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഉ​ക്ക​ട​ത്തു​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മി​നി​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പൊ​ലീ​സ് തി​രൂ​ര്‍ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ളെ ത​ന്നോ​ടൊ​പ്പം വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. തി​രി​കെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​വ​ര്‍. ചൈ​ല്‍ഡ് വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി ജു​വ​നൈ​ല്‍ ഹോ​മി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ ഇ​ന്ദി​ര​ഗാ​ന്ധി മോ​ഡ​ല്‍ റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് പോ​ത്തു​ക​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ വി.​എം. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ര്യ​ത്തി​ല്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ക​ത്തി​തി​നാ​ല്‍ മി​നി ഉ​പ്പ​ട മ​ല​ച്ചി​യി​ലെ ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ല്‍ ത​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

Abused by Husband: Adivasi girl should be allowed to live her own life says Court